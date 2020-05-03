مسلسل فرصة تانية الحلقة 9 .. أحمد مجدي يحاول إثبات كذب أيتن عامر

شهدت الحلقة 9 من مسلسل "فرصة تانية" عودة ملك "ياسمين صبري للعمل مرة أخرى، وبدأت علاقتها بزياد "أحمد مجدي" في التحسن.
كما يحاول زياد إثبات عدم حمل زوجته السابقة ريهام "أيتن عامر"، لذلك حاول معاملتها بلطف وأحضر لها مشرب به منوم وأخذ منها عينة دم للتأكد من صحة حملها بنفسه.
كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
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يذكر أن ياسمين صبري
، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب
، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا
.
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.