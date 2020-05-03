مسلسل فرصة تانية الحلقة 9 .. أحمد مجدي يحاول إثبات كذب أيتن عامر

شهدت الحلقة 9 من مسلسل "فرصة تانية" عودة ملك "ياسمين صبري للعمل مرة أخرى، وبدأت علاقتها بزياد "أحمد مجدي" في التحسن.



كما يحاول زياد إثبات عدم حمل زوجته السابقة ريهام "أيتن عامر"، لذلك حاول معاملتها بلطف وأحضر لها مشرب به منوم وأخذ منها عينة دم للتأكد من صحة حملها بنفسه.



