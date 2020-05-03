سعر صرف العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم 3-5-2020

استقرت اسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 3 مايو 2020 وفقا لاخر تحديث صادر عن البنك الاهلى المصرى .
و سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .
و سجل الدينار الكويتى نحو 50.06 جنيه للشراء و 51.10 جنيه للبيع.
و استقر سعر صرف الريال العمانى عند 40.30 جنيه للشراء و 40.98 جنيه للبيع .
و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.93 جنيه للشراء و 41.85 جنيه للبيع .
و سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .
و سجل الدينار الكويتى نحو 50.06 جنيه للشراء و 51.10 جنيه للبيع.
و استقر سعر صرف الريال العمانى عند 40.30 جنيه للشراء و 40.98 جنيه للبيع .
و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.93 جنيه للشراء و 41.85 جنيه للبيع .