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اقتصاد

سعر صرف العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم 3-5-2020

الأحد 03/مايو/2020 - 05:00 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاحد
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آمنة عبد العظيم
استقرت اسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 3 مايو 2020 وفقا لاخر تحديث صادر عن البنك الاهلى المصرى .

و سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

و سجل الدينار الكويتى نحو 50.06 جنيه للشراء و 51.10 جنيه للبيع.

و استقر سعر صرف الريال العمانى عند 40.30 جنيه للشراء و 40.98 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.93 جنيه للشراء و 41.85 جنيه للبيع .
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