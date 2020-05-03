لاعب الزمالك السابق: أتمنى عودة الدوري

تمنى إبراهيم عبدالخالق لاعب نادي الزمالك السابق، أن تعبر مصر من الأزمة الحالية ضد وباء فيروس كورونا.









وأشار إبراهيم عبد الخالق إلى أنه يخضع حاليا لتدريبات بمنزله خلال فترة توقف النشاط الرياضي بمصر .









وقال ابراهيم عبدالخالق" اودي تدريبات يوميا بالمنزل ولكن ليست بالفعل مثل الملعب والجيم ولكن هذا المتاح لكل لاعبي كرة القدم لحين تخطي الأزمة الحالية".









وبسؤاله عن رأيه في حالة استانف مباريات الدوري المصري مره اخري قال اللاعب: "اتمني كثيرا عودة الدوري المصري لأن الرياضة هي مصدر رزق ودخل وحيد لفئه كبيرة.







