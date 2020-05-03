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رياضة

حسين السيد: الجوهري أطاح بي خارج قائمة منتخب مصر

الأحد 03/مايو/2020 - 04:43 ص
الجوهري
الجوهري
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عمرو ابوبكر
روى حسين السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس حديثه مع الراحل محمود الجوهري، المدير الفني التاريخي لمنتخب الفراعنة، بعد تولي "الجنرال" المهمة.


وقال حسين السيد خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت الحارس الثاني في المنتخب منذ انضمامي له وبعدها قرر الجوهري أن أكون الحارس الرابع".


وواصل:" ذهبت إلى محمود الجوهري وطلبت منه ان أكون الحارس الثاني أو عدم انضمامي لمنتخب مصر، وبعدها أخرجني من القائمة خلال ولاياته المتعددة للمنتخب".


وأنهى حديثه:" أكثر ما أغضبني هو تصريح الجهاز الفني بعد استبعادي في الاعلام وتأكيدهم أن الاستبعاد فني وعلى وجود قصور في رد فعلي باليد اليسرى".
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