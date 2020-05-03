بعد نشر بورتريه لها .. دعوات لتغيير لون شعر نبيلة عبيد لـ الأسود

كتبت معلقة على الصورة " بورتريه جميل بريشة معجب... حبيته جدا"، و نالت الصورة اعجاب متابعيها، وأبدوا إعجابهم بلون شعرها ، وطالبوها بتغيير شعرها إلى اللون الأسود.





ويُعرض حاليا للنجمة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة المسلسل يعرض يوميًا الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.





للمرّة الأولى وبعد سنوات طويلة جدًا من المُنافسة على شاشات السينما وتحقيق نجاحات كبيرة وتاريخ فني عريق، تنجح شبكة قنوات "MBC مصر" في الجمع بين النجمتين الكبيرتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، في رمضان، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "سكر زيادة".









تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.