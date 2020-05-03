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رياضة

فاروق جعفر: مرتضى صنع طفرة في الزمالك بعد ما كنا بنام تحت المدرج.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 05:34 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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عمرو ابوبكر
كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، عن رأيه في أداء المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال فترة رئاسته للقلعة البيضاء. 


وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "مرتضى منصور تغير كثيراََ للأفضل والشاهد على ذلك الحالات الإنسانية التي لم يتردد في مساعدتها. 


وأضاف جعفر: استأذنت من المستشار أني أحضر حلقة النهاردة وكان مرحب جداََ وسمح لي بالحضور دون أي جدال. 


وتابع: "مرتضى منصور صنع طفرة في نادي الزمالك من عدد الأعضاء إلى المنشآت والملاعب واللاعبين وجميع الأنشطة. 


وواصل جعفر: إحنا كنا بنام تحت المدرج قبل الماتش بيوم، الاتوبيس كان بيعطل قبل ما ييجي للاعبين الزمالك وكان متدهورا. 


وأشار جعفر إلى أن مرتضى منصور صنع للزمالك تاريخا كبيرا سيستمر عقودا واسمه يرتبط بكل ما هو ناجح في الزمالك هذه الفترة. 
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