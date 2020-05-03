في 30 دقيقة.. وصفة لتفتيح الكوع والركبة

الكوع والركبة من أكثر الأماكن في الجسم عرضة للإسمرار، وتبحث الفتيات على طرق تجميلية عديدة لكن بدون جدوى.





ويقدم محمد ربيع، استشاري الطب البديل لـ"صدى البلد"، وصفة لتفتيح الكوع والركبة بطريقة فعالة ولكن تحتاج إلى الإستعمال اليومي.





مكونات وصفة تفتيح الكوع والركبة :

- ١٠٠جرام صابون مغربى.

- ٥٠ جرام طمى مغربى.

- ٥٠ جرام حنه بيضاء .





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طريقة الاستخدام:

- تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

- في حالة الحبوب اضيفي نصف ليمونة.

- دهن المكان المراد تفتيحه.

- يترك لمدة 30 دقيقة.

- يدلك الكوع والركبة بالليفة المغربية.

- يشطف بالماء.