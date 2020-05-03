AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عادات خاطئة تسبب تغير لون البشرة

الأحد 03/مايو/2020 - 08:01 ص
بشرة
بشرة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تشتكي بعض السيدات من مشكلة تغير لون البشرة، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب والعادات الخاطئة التى تقع فيها وتؤدي إلى تغير لون البشرة وعدم توحيد لونها، تكشف عنها الدكتورة طاهرة لهيطة، أخصائي الجلدية.


عوامل تغير ألوان البشرة:

البرفان: رش البرفان قريبًا من الوجه مع التعرض للشمس، يتسبب في عدم توحد لون البشرة مع الوقت.

الضغط النفسي: السهر والقلق والإجهاد والبكاء، أسرع وسائل بهتان لون البشرة وتأثر لونها.

لمس الوجه: كثرة الفرك في الوجه أو السند عليه باليدين، أو كثرة لمسه أثناء الحديث، كلها عوامل تترك علامات على الوجه.

طريقة إزالة الشعر: عنف إزالة الشعر، والوسائل غير المناسبة لطبيعة البشرة، تترك آثار كلف وبقع وحفر في الوجه.

استعمال كريم تشقير الشعر ثم التعرض للشمس مباشرة​


أكلات تساعد بشرتك على الحفاظ على لونها:

طماطم الشيري بقشرتها
العدس
السبانخ
اللوز
البطاطا بقشرتها
كثرة شرب الماء
استعمال كريم ليل وكريم نهار
استعمال واق من الشمس​
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق إخفاء الكلف بالمكياج بالصور

فى ظل العزل المنزلي.. استعيدي أنوثتك بزيت الذهب كنز الجمال

ترشيحاتنا

تصريحات قوية لـ فاروق جعفر عن أحمد فتحي وكهربا وصالح جمعة.. فيديو

يحدث في كينيا .. سيدة تطهو الحجارة لأطفالها الجائعين بسبب كورونا .. صور

لا جديد.. وبدأ موسم الهجوم على إعلان مدينتي

أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد

أزمة كبيرة في الزمالك.. خالد بوطيب يضع شرطين للتنازل عن شكوته ضد الأبيض

حسين السيد: انتقلت للزمالك بعد 3 شهور من خوض التدريبات في الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاءت من الدلتا .. كنفاني طور سيناء: ليها طعم تاني في رمضان والبلدى نمرة واحد

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟