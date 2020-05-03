عادات خاطئة تسبب تغير لون البشرة

تشتكي بعض السيدات من مشكلة تغير لون البشرة، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب والعادات الخاطئة التى تقع فيها وتؤدي إلى تغير لون البشرة وعدم توحيد لونها، تكشف عنها الدكتورة طاهرة لهيطة، أخصائي الجلدية.









عوامل تغير ألوان البشرة:





البرفان: رش البرفان قريبًا من الوجه مع التعرض للشمس، يتسبب في عدم توحد لون البشرة مع الوقت.





الضغط النفسي: السهر والقلق والإجهاد والبكاء، أسرع وسائل بهتان لون البشرة وتأثر لونها.





لمس الوجه: كثرة الفرك في الوجه أو السند عليه باليدين، أو كثرة لمسه أثناء الحديث، كلها عوامل تترك علامات على الوجه.





طريقة إزالة الشعر: عنف إزالة الشعر، والوسائل غير المناسبة لطبيعة البشرة، تترك آثار كلف وبقع وحفر في الوجه.





استعمال كريم تشقير الشعر ثم التعرض للشمس مباشرة​









أكلات تساعد بشرتك على الحفاظ على لونها:





طماطم الشيري بقشرتها

العدس

السبانخ

اللوز

البطاطا بقشرتها

كثرة شرب الماء

استعمال كريم ليل وكريم نهار