نائب سفير الصين: علاقتنا بالقاهرة استراتيجية وتزداد قوة وتعاونا في مواجهة كورونا

وأشار إلى أن أزمة كورونا أسفرت عن تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في التواصل البشري، وأصبح العالم يعيش تجربة واقعية بالتحول إلى توظيف التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة بما يوفر الوقت والجهد والنفقات ويخدم الإنسان ويحقق الرفاهية .

وتحدث فيه مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير " محمد حجازي " بمشاركة نائب رئيس جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة الاسبق والأستاذ المتفرغ بها " عمرو خيري عبد الله " و نخبة من الخبراء الدوليين من مصر والصين والبرازيل والمغرب والعديد من الدول والمؤسسات التي تُعنى بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

سارة الأشرفي

إعلان مبادئ جديد

وفي سياق متصل أطلق السفير محمد حجازى مبادرة تؤسس لنظام دولي جديد من خلال إعلان عالمي يشكل عالم ما بعد جائحة كورونا، قوامه الإنسان ورفاهيته وصحته، مؤكدا أن الإعلان العالمي الجديد يهدف إلى إرساء الأمن والسلام الدوليين، وذلك انطلاقا من أزمة كورونا التى شكلت تحديا تاريخيا.





وشدد أن الوقت عامل هام جدا في المرحلة الحالية، لطرح وصياغة إعلان – ميثاق، وعهد دولي يتشارك فيه قادة الدول والزعماء والروساء من اجل التأسيس والدعوة إلى نظام جديد وعالم تشاركى متطور وفعال قوامه الإنسان ورفاهيته وصحته ويبني دائما وينظر للخير يطرح في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في سبتمبر المقبل في نيويورك باعتبارها تمثل أهم محفلا سياسيا دوليا.





ودعا جميع القوى الدولية ورؤساء العالم لإطلاق هذه الوثيقة، فتكون منارة وأساس لمرحلة لا يجب أن تكون كسابقتها .





واقترح "حجازي " أن تطرح المبادرة علي الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث تجتمع الإدارة الدولية وقادة دول العالم سواء مكانيًا أو من خلال تقنية الفيديو فلندعهم يتشاورون ويناقشون عالم جديد مبنى على عهد وميثاق للمبادئ التى باتت ضرورية، ومن الوقت الحالي تعمل دبلوماسيات عدة معًا وأرى هذه مناسبة أن تكون على مستوى القمة.



