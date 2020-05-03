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رياضة

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

الأحد 03/مايو/2020 - 02:22 م
الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأهلي والزمالك وبيراميدز
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عمرو الحلوانى

بدأت الأندية فى ترتيب أوراق موسم الانتقالات الصيفية المقبل فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم الكروي الجديد.


وتشير كل المؤشرات إلى أن الأهلى والزمالك استقرا على رحيل عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر وكذلك الأمر بالنسبة لباتريس كارتيرون مدرب الزمالك.


واستقر رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على رحيل عدد من اللاعبين سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن القلعة الحمراء صالح جمعة صانع الألعاب، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمغربي وليد أزارو، وأيضا الأنجولى جيرالدو وحسام عاشور الذى قرر النادي عدم التجديد له وأيضا حسين السيد.


كما تشير المؤشرات إلى أن فايلر استقر على تجديد إعارة صلاح محسن المهاجم لأحد أندية الدوري وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمود الجزار مدافع الجونة الحالى، أحمد ياسر ريان وباسم علي.


وفى الزمالك، اقترب محمد عنتر من مغادرة الفريق الأبيض على سبيل الإعارة نتيجة عدم مشاركته بشكل تام فى مباريات الزمالك تحت قيادة الفرنسي كارتيرون.


وهو الأمر نفسه بالنسبة لكريم بامبو الجناح الهجومى، والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفي المقبل، وأيضا محمد حسن لاعب الوسط.


وتشير المؤشرات إلى رحيل محمد عبدالسلام مدافع الزمالك الشاب فى ظل رغبة المسئولين على رحيله على سبيل الإعارة، وأيضا كاسونجو كابونجو.


وفى هذا السياق ، استقر مسئولو نادى بيراميدز على رحيل عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويأتى الأوغندى عبده لومالا على رأس اللاعبين الذين يرغب بيراميدز فى التخلص منها خلال الفترة المقبلة لعدم تقديم اللاعب أى إضافة حقيقة للفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



كما استقر مسئولو بيراميدز على رحيل أحمد على المهاجم المخضرم والمعار إلى نادي إنبي لمدة 6 أشهر ولم ينجح على فى تقديم الإضافة الفنية للفريق.


وهو الأمر نفسه بالنسبة للتونسي عمر العيوني والذى انضم للفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي ولكنه فشل فى تقديم نفسه وظل جلسيا على مقاعد البدلاء طوال الموسم الكروي الماضي.


وأصبحت فرص طارق طه الظهر الأيسر ضعيفة فى البقاء داخل جدران بيراميدز فى ظل عدم الاعتماد عليه وخروجه المتكرر من حسابات الجهاز الفنى ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للحارس أحمد دعدور.


ويطمح بيراميدز فى تكوين فريق قوى للمنافسة على كافة البطولات خلال الموسم الكروي الجديد، ونجح المسئولون فى الأيام الماضية فى التعاقد مع أحمد فتحي نجم الأهلي ، واقترب شريف إكرامي من التوقيع للفريق أيضا.

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