AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صلاح محسن: محمد صلاح أبلغني برغبة ليفربول في التعاقد معي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:04 ص
صلاح محسن - محمد
صلاح محسن - محمد صلاح
Advertisements
إسراء أشرف

أكد صلاح محسن لاعب الأهلي، والمعار إلى صفوف سموحة، أن نادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمد صلاح، كان يرغب في التعاقد معه.


وكشف صلاح محسن في تصريحات لبرنامج ملعب أون بقناة أون تايم سبوت، عن حوار دار بينه وبين محمد صلاح، في أحد معسكرات المنتخب السابقة.


وتابع لاعب الأهلي: "محمد صلاح تحدث معي في أحد معسكرات المنتخب، وقال لي إن مسؤولي ليفربول أبدوا إعجابهم بقدراتي".


أقرأ أيضًا| صلاح محسن: البدري كان يجيد توظيفي وجاهز للعودة للأهلي من جديد



وأضاف محسن: "الأهلي نادي كبير ولا يقل عن أي نادٍ آخر في أوروبا، ولكن الاحتراف الأوروبي حلم بالنسبة لي".


وأتم اللاعب المعار إلى صفوف سموحة: "لا أعلم ماذا حدث بعد ذلك، ولكني آمل باللعب في الدوري الإنجليزي يوما ما".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثريا محمد: محمد صلاح حريف في كرة القدم وأنا في السلة.. وأحلم بـ كأس العالم

شوقي غريب: كلوب طلب ملفا عن المنتخب الأولمبي لتحديد موقف محمد صلاح

فرج عامر: أرغب في ضم أليو ديانج من الأهلي.. وشراء ناصر ماهر وصلاح محسن نهائيا

صلاح محسن: المنتخب الأولمبي سبب رحيلي عن الأهلي

محمد صلاح أهلاوي ولا زملكاوي؟.. وائل جمعة يجيب

صلاح محسن: البدري كان يجيد توظيفي وجاهز للعودة للأهلي من جديد

ترشيحاتنا

بصقة من حيوان تفتك بـ فيروس كورونا في ثوانٍ.. تفاصيل

معصيتان يقع فيهما البعض تأخذ من ثواب الصيام ولا تفسده .. علي جمعة يوضحهما

15 صورة ترصد مظاهر احتفال النجوم بشم النسيم

أخبار الرياضة | حسام عاشور يرحب بالانتقال للزمالك.. باهر المحمدي يحلم بالاحتراف الخارجي.. وفاروق جعفر ينتقد أحمد فتحي: أخطأ بالرحيل عن الأهلي

النيابة تحذر غير السعوديين من ممارسة النشاط التجاري باسم غيرهم

بدأنا التجارب.. مستشار الرئيس يفجر بشرى سارة عن علاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. طفل يفقد والدته وجدته بفارق 4 أيام.. ووالده يصارع الموت

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الفسيخ

اعرف كل الفلاتر الموجودة في سيارتك و مواعيد تغييرها..صور