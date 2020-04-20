صلاح محسن: محمد صلاح أبلغني برغبة ليفربول في التعاقد معي

أكد صلاح محسن لاعب الأهلي، والمعار إلى صفوف سموحة، أن نادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمد صلاح، كان يرغب في التعاقد معه.





وكشف صلاح محسن في تصريحات لبرنامج ملعب أون بقناة أون تايم سبوت، عن حوار دار بينه وبين محمد صلاح، في أحد معسكرات المنتخب السابقة.





وتابع لاعب الأهلي: "محمد صلاح تحدث معي في أحد معسكرات المنتخب، وقال لي إن مسؤولي ليفربول أبدوا إعجابهم بقدراتي".





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وأضاف محسن: "الأهلي نادي كبير ولا يقل عن أي نادٍ آخر في أوروبا، ولكن الاحتراف الأوروبي حلم بالنسبة لي".





وأتم اللاعب المعار إلى صفوف سموحة: "لا أعلم ماذا حدث بعد ذلك، ولكني آمل باللعب في الدوري الإنجليزي يوما ما".