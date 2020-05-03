السيطرة على حريق شب في ورشة نجارة بأسوان

تعرضت ورشة نجارة لحريق عقب نشوبه فيها بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.





وكان قد تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان إخطارًا من قسم شرطة أول أسوان يفيد بنشوب حريق بورشة نجارة بمنطقة المحمودية بدائرة القسم.





وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية بالمديرية بناء على تعليمات مدير الأمن بسرعة الفحص، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.





وتبين من التحريات الأولية بأن الحريق اندلع بورشة نجارة مكونة من طابق واحد على مساحة ( 8 × 8 ) متر مربع ملك (ج. ف . هـ . ا ) 44 سنة، نجار ومقيم الحصايا بدائرة قسم شرطة ثان أسوان نتج عن ذلك احتراق بعض محتوياتها وهى غرفة نوم وبعض الألواح الخشبية "دون إصابات" .





وبسؤال مالكها أيد ما جاء بالفحص، ورجح نشوبه نتيجة حدوث ماس كهربائى، ولم يشتبه فى حدوثه جنائيًا .





وتم إخطار المعمل الجنائي بالحريق، حيث كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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