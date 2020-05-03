عالمة إيطالية تكشف أسرارا جديدة عن طبيعة فيروس كورونا

ذكرت عالمة إيطالية أنها تمكنت من اكتشاف آلية عمل فيروس كورونا "كوفيد-19" داخل الجسم، مما يسهل عملية معالجة المرض باستخدام الأدوية التي يتم تطويرها.





تقول العالمة الإيطالية أناليسا شيوسولو إن فيروس كورونا يهاجم الهيموجلوبين في الدم مما يضعف قدرة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".





وبحسب الصحيفة، فإذا كانت نظرية الباحثة الإيطالية صحيحة، سيؤدي ذلك إلى حل كثير من الأسئلة العالقة حول طبيعة "كوفيد-19" مثل زيادة الإصابات بين الرجال خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسكر، وكذلك انخفاض معدل الإصابة بين النساء والأطفال.





يشير التقرير إلى أن فهم هذه الآلية يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف علاج لفيروس كورونا بشكل أسرع، موضحة أنه يحتاج إلى البورفيرينات للبقاء في الجسم أو ربما للتكاثر، لذلك يهاجم الفيروس الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم، مما يؤثر في النهاية على كمية الاكسجين الواصلة للرئة.





وتوضح في تصريحاتها للصحيفة ان نقص الاكسجين في الجسم يؤدي في النهاية إلى تراكم ثاني اكسيد الكربون، مشيرة إلى أن كورونا يسبب عاصفة من السيتوكين لخلايا الرئة، وهو ما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي الحاد الذي يميز "كوفيد-19".





وأضافت أن نسبة الهيموجلوبين في الدم أمر مهم لتقييم طبيعة عدوى كورونا، وتفسير كيفية ارتفاع معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الرجال مقارنة بالنساء المصابين بالفيروس، حيث تكون نسبة الهيموجلوبين في دم الرجال أعلى من نظيرتها لدى النساء.





وبشأن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، تقول شيوسولو إن العقار يمكن ن يعمل كوقاية ، يمنع أو يحد من أعراض المرض خلال فترة تطوير اللقاح، موضحة أن قد يحد من الآثار الجانبية لكورونا على المريض.





ويخضع الدواء للتدقيق من قبل كثير من دول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة ، بعد أن وصفه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بأنه "سيغير قواعد اللعبة" في الحرب ضد فيروس كورونا.





وذكرت العالمة الإيطالية أن الحكومة لديها تجربة معتمدة على هيدروكسي كلوروكوين على 2500 مريض ، والتي ستبدأ في أوائل يوليو، حيث تدرس احتمالية أن يكون العقار يقلل من احتمال الإصابة بفيروس كورونا.



