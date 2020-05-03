AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عالمة إيطالية تكشف أسرارا جديدة عن طبيعة فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 03:54 م
باحثة إيطالية تقول
باحثة إيطالية تقول إنها حددت آلية عمل فيروس كورونا
Advertisements
رحيم يسري
ذكرت عالمة إيطالية أنها تمكنت من اكتشاف آلية عمل فيروس كورونا "كوفيد-19" داخل الجسم، مما يسهل عملية معالجة المرض باستخدام الأدوية التي يتم تطويرها.

تقول العالمة الإيطالية أناليسا شيوسولو إن فيروس كورونا يهاجم الهيموجلوبين في الدم  مما يضعف قدرة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وبحسب الصحيفة، فإذا كانت نظرية الباحثة الإيطالية صحيحة، سيؤدي ذلك إلى حل كثير من الأسئلة العالقة حول طبيعة "كوفيد-19" مثل زيادة الإصابات بين الرجال خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسكر، وكذلك انخفاض معدل الإصابة بين النساء والأطفال.

يشير التقرير إلى أن فهم هذه الآلية يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف علاج لفيروس كورونا بشكل أسرع، موضحة أنه يحتاج إلى البورفيرينات للبقاء في الجسم أو ربما للتكاثر، لذلك يهاجم الفيروس الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم، مما يؤثر في النهاية على كمية الاكسجين الواصلة للرئة.

وتوضح في تصريحاتها للصحيفة ان نقص الاكسجين في الجسم يؤدي في النهاية إلى تراكم ثاني اكسيد الكربون، مشيرة إلى أن كورونا يسبب عاصفة من السيتوكين لخلايا الرئة، وهو ما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي الحاد الذي يميز "كوفيد-19".

وأضافت أن نسبة الهيموجلوبين في الدم أمر مهم لتقييم طبيعة عدوى كورونا، وتفسير كيفية ارتفاع معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الرجال مقارنة بالنساء المصابين بالفيروس، حيث تكون نسبة الهيموجلوبين في دم الرجال أعلى من نظيرتها لدى النساء.

وبشأن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، تقول شيوسولو إن العقار يمكن ن يعمل كوقاية ، يمنع أو يحد من أعراض المرض خلال فترة تطوير اللقاح، موضحة أن قد يحد من الآثار الجانبية لكورونا على المريض.

ويخضع الدواء للتدقيق من قبل كثير من دول العالم، بما  في ذلك في الولايات المتحدة ، بعد أن وصفه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بأنه "سيغير قواعد اللعبة" في الحرب ضد فيروس كورونا.

وذكرت العالمة الإيطالية أن الحكومة  لديها تجربة معتمدة على هيدروكسي كلوروكوين على 2500 مريض ، والتي ستبدأ في أوائل يوليو، حيث تدرس احتمالية أن يكون العقار يقلل من احتمال الإصابة بفيروس كورونا.

وتقول الباحثة إن اختبار الدواء على المصابين لم يؤدي إلى موت أحدهم أو دخوله العناية المركزة، لكنها اعترفت بوجود آثار جانبية شديدة للعقار خاصة بالنسبة لمرضى القلب والسكر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تحذير الصحة العالمية من أضرار التدخين.. تعرف على حقيقة ارتباطه بفيروس كورونا

أدوية الملاريا وعلاج كورونا.. أطباء فرنسيون يطالبون الحكومة بالتحرك قبل فوات الأوان

السر في 13 دواء منهم متداول بـ مصر.. طريقة علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا.. تفاصيل

ماكرون على خطى ترامب.. دواء الملاريا يستحوذ على عقول الرؤساء

مرضى كورونا في مأزق.. أجهزة التنفس ما بين إنعاش القلب وإيقافه

أول ولاية أمريكية تعتمد تجربة كلوروكوين لعلاج مصابي كورونا

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

هل تعرضت آيتن عامر للخيانة في حياتها؟ الفنانة تجيب

وفاة نجم عالمي بفيروس كورونا

عزومتك عندنا.. طاجن عكاوي بالبصل مع الأرز الأبيض والحلو طربوش.. فيديو

سلوى عثمان تروي تفاصيل مشهد الفزع في الحلقة التاسعة من البرنس.. صور

أيتن عامر تكشف أصعب مشاهدها في مسلسل "فرصة تانية"

AdvertisementS

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

سيف زاهر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري الممتاز

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبل طويق.. رمز لهمة السعوديين.. ماذا تعرف عنه

بعد شهر في الحجر المنزلي.. شاهد يارا تتألق بإطلالة كاجوال غريبة

بعد شهر في الحجر المنزلي.. يارا تتألق في أحدث ظهور