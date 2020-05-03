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أخبار العالم

فلسطين تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد. 


وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في منطقة الطور بالقدس المحتلة، ما يرفع مجموع الإصابات في فلسطين إلى 522 إصابة. كما تم تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين الى 106".


وسجلت القدس الشرقية المحتلة، فجر السبت، أول وفاة بفيروس كورونا مع إصابات العشرات من سكان المدينة بالفيروس.


وترفض وزارة الصحة الإسرائيلية الكشف عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بالقدس الشرقية المحتلة وتحتسبهم ضمن منطقة القدس. 
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