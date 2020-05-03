فلسطين تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.









وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في منطقة الطور بالقدس المحتلة، ما يرفع مجموع الإصابات في فلسطين إلى 522 إصابة. كما تم تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين الى 106".









وسجلت القدس الشرقية المحتلة، فجر السبت، أول وفاة بفيروس كورونا مع إصابات العشرات من سكان المدينة بالفيروس.







