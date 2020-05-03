رمضان عبدالرازق: الصلاة خلف المذياع أو التليفزيون باطلة.. فيديو

بعد قرار الأوقاف ببث صلاة القيام عبر الإذاعة.. الإفتاء توضح حكم الصلاة خلف المذيا ع

بعد قرار وزارة الأوقاف ببث صلاة العشاء والقيام من مسجد عمرو بن العاص بحضور الإمام وثلاثة مصلين وبث الصلاة عبر الإذاعة يوميا، بدأ العديد من المواطنين التساؤل حول إمكانية الصلاة خلف المذياع.





قال أحمد ممدوح، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الصلاة خلف المذياع أو الراديو.





وأضاف ممدوح فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن هذه الصلاة لا تصح لأنها لا تحقق الجماعة المشترطة فى هذه العبادات، لأن صلاة الجماعة لابد أن تكون مجتمعة أى يحصل اجتماع بين المصلين وأن الصلاة خلف المذياع لا تحقق هذا الشرط.





حكم صلاة الجمعة خلف المذياع او التليفزيون



