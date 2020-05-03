لمنافسة مرتضى منصور.. أحمد سليمان يكشف سبب ترشحه لانتخابات الزمالك

كشف أحمد سليمان عضوء مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، سبب ترشحه لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، ضد مرتضى منصور الرئيس الحالي للقلعة البيضاء.
وكان أحمد سليمان أعلن الشهر الماضي ترشحه لإنتخابات الزمالك المقبلة على على منصب رئيس النادي، ضد مرتضى منصور.
وقال أحمد سليمان في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" سبب ترشحي لانتخابات نادي الزمالك، هو حصولي على 17 ألف صوت في الانتخابات الماضية، رغم حرماني من التوصل مع أعضاء الجمعية العومية بالشكل الكافي".
وأضاف:" هناك بعض من أعضاء الجمعية العمومية، تواصلوا معي بعد ذلك وقالوا لي أنهم نادمون على عدم أعطاء أصواتهم لي".
وتابع:" بعض جماهير الزمالك ايضا تواصلت معي، وطلبت مني الترشح للانتخابات للإنتخابات المقبلة".
يذكر أن مرتضى منصور نجح في الفوز بانتخابات نادي الزمالك خلال آخر فترتين 2014 و 2018.