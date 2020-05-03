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محافظات

السويس تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 06:44 م
السويس تسجل اول حالة
السويس تسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا
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حسن غنيمة
سجلت اليوم محافظة السويس أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لمصاب 71 عاما داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقامت اليوم مديرية الصحة بالسويس، بنقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد تأكيد عينات التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت مديرية الصحة، أن عينات 44 من المواطنين أجريت لهم تحاليل نتائجهم جميعا سلبية، وخرجوا من مستشفى الحميات.

كما أعلنت مديرية الصحة، ان الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام والصدر والحميات، نتائج التحاليل لهم أكدت سلبيتها وعدم وجود إصابات بين الأطقم الطبية بفيروس كورونا.
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