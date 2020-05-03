السويس تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليوم محافظة السويس أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لمصاب 71 عاما داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية .





وقامت اليوم مديرية الصحة بالسويس، بنقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد تأكيد عينات التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا.





وأعلنت مديرية الصحة، أن عينات 44 من المواطنين أجريت لهم تحاليل نتائجهم جميعا سلبية، وخرجوا من مستشفى الحميات.



