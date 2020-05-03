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أخبار العالم

المغرب يسجل 174 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 06:34 م
المغرب يسجل 174 إصابة
المغرب يسجل 174 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 4903 حالات.

كما سجل المغرب حالة وفاة إضافية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 174 حالة .

وأعلنت الوزارة تسجيل 182 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى ما يعادل 1438 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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