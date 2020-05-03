AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الري يناقش مشروع تأهيل "الترع المتعبة" مع مقاولي الوزارة.. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 07:51 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
Advertisements
أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع عدد من المقاولون المتعاملين مع اجهزة الوزارة المختلفة بالوجه البحرى.


حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الوزير والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى وعدد من قيادات ومهندسي الوزارة .


وناقش الاجتماع مشروع تأهيل الترع المتعبة وآلية التنفيذ والمعوقات التى تواجههم بمختلف محافظات الجمهورية.

وكثفت وزارة الموارد المائية والري من استعداداتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في سيناء الأسبوع الماضي بتنفيذ مشروع عملاق يساهم في تحقيق النهضة الزراعية وزيادة الإنتاجية ورفع جودة المحاصيل، ويتمثل في تأهيل الترع المصرية التي يبلغ طولها ما يقرب من 23 ألف كيلو فى الوادى والدلتا، ويعتبر هذا التكليف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والرى بأن تأهيل الترع من المشروعات التي تحتاج الى عمالة كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة في القضاء على البطالة .

وأضاف الدكتور "عبد العاطى" أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيب والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

ووجه الدكتور عبد العاطى  باستمرار حصر كامل للقطاعات المتعبة التى تحتاج الى تأهيل وأن يتم توقيعها على خرائط وتجهيز العقود الخاصة فى أقرب وقت مع مراعاة وضع الزمام التصميمي والزمام الفعلي لكل ترعة عند الاختيار طبقا للأولويات.
وزير الري يناقش مشروع تأهيل "الترع المتعبة" مع مقاولي الوزارة.. صور
وزير الري يناقش مشروع تأهيل "الترع المتعبة" مع مقاولي الوزارة.. صور
وزير الري يناقش مشروع تأهيل "الترع المتعبة" مع مقاولي الوزارة.. صور
وزير الري يناقش مشروع تأهيل "الترع المتعبة" مع مقاولي الوزارة.. صور
وزير الري يناقش مشروع تأهيل "الترع المتعبة" مع مقاولي الوزارة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري تبحث الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل وتبدأ في حصر الترع لإعادة تبطينها وتأهيلها

الري تستعد لموسم أقصى الاحتياجات.. رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات.. حصر جميع الترع لتبطينها وإعادة تأهيلها

وزير الري يوجه بحصر كامل للقطاعات لإعادة تأهيلها

عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. وزير الري يجتمع مع قيادات الوزارة بالمحافظات.. ويوجه بحصر كامل للقطاعات التابعة لإعادة تأهيلها وتوقيعها على الخرائط.. ويؤكد الاستعدادا والجاهزية لموسم أقصى الاحتياجات

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع ومشروع الري الحديث

رئيس الوزراء يستعرض خطة وزارة الري لتحويل الزراعة في مصر للري الحديث .. عبد العاطي: بدأنا مشروعا قوميا لتطهير وتأهيل 7 آلاف كم من الترع

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 272 إصابة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و14 حالة وفاة

عداد كورونا في مصر.. 6465 إصابة و429 وفاة.. وتعافي 1562 حالة

تعليق خالد الجندي عن ظهور نجم الثريا واختفاء الكورونا ..فيديو

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

AdvertisementS

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

«الوزراء»: اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

بعد تجاوز الـ 6 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

عداد كورونا في مصر.. 6465 إصابة و429 وفاة.. وتعافي 1562 حالة

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تي شيرت وحذاء غريب.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مختلفة

طريقة عمل ورقة اللحمة خطوة بخطوة.. فيديو

مسجد بـ 16 فناء .. قصة إنشاء الجامع الكبير في تنزانيا