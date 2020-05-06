10 نصائح لتناول حلويات رمضان دون زيادة الوزن

لا يخلو شهر رمضان من الحلويات الشرقية الشهية التي لا تقاوم ولكنها للأسف مشبعة بالدهون والسعرات الحرارية العالية وقدم المعالج بالاعشاب بالطب البديل محسن النادي طرق لتتفادين زيادة الوزن في رمضان عند تناولها.





وإذا كنت تجدين نفسك دوما واقفة في المنتصف بين رغبتك في تناول الكثير من الحلويات الرمضانية وبين عدم رغبتك في الحصول على وزن زائد، فإليك هنا ١٠ نصائح ذكية تساعدك على تناول حلويات رمضان دون حدوث زيادة في وزنك.





١- احرصي على تقطيع الحلوى إلى قطع صغيرة قبل تقديمها على أن تكتفي بتناول قطعة واحدة أو اثنين على الأكثر. تقطيع الحلوى بكميات كبيرة يحفزك لا إراديا على تناول كميات أكبر منها. قطعتين حلوى بحجم صغير بالتأكيد ستكون أقل في السعرات الحرارية من قطعتين بحجم أكبر.

٢- احرصي على تناول قطع الحلوى ببطء. استمتع بمذاقها في فمك ولا تتعجل في بلعها حتى تكون إشارات الشبع قد وصلت إلى المخ قبل أن تلتهم باقي قطع الحلوى.

٣- احرصي على اختيار بدائل الحلوى الرمضانية قليلة السعرات الحراية، فمثلا الكنافة المحمّرة أقل دسامة من الكنافة المعدة بالفرن. كذلك البقلاوة المغموسة بالعسل الأبيض أفضل من السكر. يمكنك أيضا اختيار الكنافة بالجبن بدلًا من الكريمة. هذا لا يتناقض مع ضرورة الإقلال من الكميات في جميع الأحوال.

٤- استخدمي الزبد الطبيعي أو الزيت النباتي بدلًا من السمن في إعداد الحلوى.

٥- تناولي كوبا من الماء قبل تناول الحلوى، فإنه سيحفز على الشبع سريعًا.

٦- تناولي ما لا يقل عن ٨ أكواب يومية من الماء. فالماء يساعد على ترطيب الجسم وتطهير الجسم من السموم وإنقاص الوزن.

٧- واظبي على ممارسة الرياضة بشكل منتظم خلال شهر رمضان لزيادة معدل الحرق. ثلاث مرات في الأسبوع تضم مزيج من تمارين الأيروبكس والكارديو ستضمن لك عدم زيادة في الوزن في رمضان.

٨- لا تتغافلي عن تناول الفاكهة بأنواعها في رمضان. فمن الأفضل اللجوء إلى الفاكهة كبديل صحي لسد احتياجك من ااسكر في رمضان بدلًا من الحلويات.

٩- استخدمي العسل الأبيض بدلا من السكر في تحلية العصائر الرمضانية، ويفضل أيضا تناول العصائر الطبيعية التي لا تحتاج إلى تحلية مثل عصير البرتقال والبطيخ وغيرها.