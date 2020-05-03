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تعليم

أول فريق طبي من جامعة الأزهر يتوجه لمستشفى العزل بأبو تيج

الأحد 03/مايو/2020 - 08:17 م
فريق طبي من جامعة
فريق طبي من جامعة الازهر
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محمد شحتة
أرسلت جامعة الأزهر، أول فريق طبي من أبناء جامعة الأزهر بأسيوط، متوجهًا إلى مستشفى العزل بأبوتيج. 

يضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور محمد السعيد عبده المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة والطبيب عماد الفضالى طبيب بقسم التخدير والطبيب محمد مصطفى خليفة المدرس المساعد بقسم الصدرية والطبيب محمود حمدي عبد العاطي بقسم الصدرية الطبيب محمود عبدالله منصور المدرس المساعد بقسم الباطنة العامة. 

كما يضم الفريق، الطبيب محمد عاطف محمد عبدالقادر بقسم الباطنة والدكتور محمود أحمد عبد الغفار مدرس بقسم القلب والأوعية الدموية الطبيب عبدالله أحمد عبدالرحمن بقسم القلب والأوعية الدموية. وذلك للانضمام إلي الفريق الطبي بالمستشفى وتقديم كافة سبل العون والمساعدة من أجل مساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد. 

وتوجهت الجامعة بالدعاء لهم السداد والتوفيق، كما نسأل الله الشفاء لجميع المصابين ورفع البلاء والوباء عن العالم كله .

أول فريق طبي من جامعة الأزهر يتوجه لمستشفى العزل بأبو تيج
أول فريق طبي من جامعة الأزهر يتوجه لمستشفى العزل بأبو تيج
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