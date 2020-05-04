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حوادث

حكاية فتاة تمارس الرذيلة في نهار رمضان.. وتستقطب راغبي المتعة عن طريق الفيسبوك

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:34 ص
فتاة تمارس الرزيلة
فتاة تمارس الرزيلة
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رامي المهدي
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس ساقطة روسية تستقطب راغبي المتعة لممارسة الرذيلة فى نهار رمضان 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجري معها.

وكانت كشفت التحقيقات الأولية مع ساقطة روسية تستقطب راغبي المتعة لممارسة الرذيلة فى نهار رمضان، أنها تقوم باستقطابهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 3 آلاف جنيه.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمة تقوم بتجهيز الليالي الحمراء بجلب خمور وأدوات جنسية يتم استخدامها اثناء ممارسة الرذية وإغراء عملائها من راغبي المتعة.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على ساقطة روسية لممارستها الرزيلة مع 3 من راغبي المتعة في نهار رمضان مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفادة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط 3 شباب أثناء دخولهم شقة لسيدة اجنبية بمنطقة التجمع الاول لممارسة الرذيلة معاها، مقابل 3 آلاف جنية في الساعة.

وعلى الفور تم مداهمة الشقة والقى القبض على السيدة وتبين انها تحمل الجنسية الروسية وعمرها 24 سنة، وبعمل التحريات تبين أنها تستدرج راغبي المتعة الحرام عن طريق الإنترنت. 

وبتفتيش الشقة عثر على مبالغ مالية وخمور وادوات جنسية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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