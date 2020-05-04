المطربة عزيزة جلال توضح سبب عودتها للساحة الفنية.. فيديو

قالت المطرية الكبيرة عزيزة جلال ، إن السبب وراء تركي مجال الفن لمدة 34 عامًا بعدما حققت نجاحًا كبيرًا بسبب الزواج ورعاية أسرتها كما انني سعيدة بعملي مع عمالقة الفن العربي.





واضافت عزيزة جلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية ، أنني لم اعتزل الفن ولكن تركت الساحة لأن لدى أسرة وأردت أن انجح بها كما نجحت فى الفن .





وأوضحت عزيزة جلال ،: أنني اشتقت للجمهور ورجعت ليه تانى وهناك تواصل بينى وبين الجمهور العربى الآن.









وتابعت عزيزة جلال، أن من الصعب أن أجمع بين عملى فى الفن ورعاية الأسرة معًا وبناء علي ذالك قررت أن أتفرغ لرعاية أسرتي .













واستكملت عزيزة جلال ، أن زوجى ترك لى الاختيار ولم يجبرني علي شىء وانا من قرر التفرغ لرعاية أسرتي .



