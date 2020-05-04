ترامب: وفيات كورونا في أمريكا ستصل إلى 90 ألف شخص

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العدد المتوقع لوفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.





وبحسب "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى ما بين 80 و90 ألف شخص.





وأضاف أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تمتلك لقاح فيروس كورونا مع نهاية عام 2020 الجاري.





وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 67155 والإصابات إلى 1148004.





وأكد مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "إن بي سي نيوز" أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير 14 نوعا على الأقل من اللقاحات ضد فيروس كورونا على التوازي، وذلك في إطار مشروع "سرعة الصوت" من أجل الحصول على لقاح لإنهاء فيروس "كوفيد 19".





وقال المصدر إنه تم تخفيض عدد اللقاحات الجاري العمل على تكويرها من 93 إلى 14 فقط، وذلك من أجل اختصار الوقت والجهد.





وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق عن إطلاق مشروع "سرعة الصوت" بهدف تقليص الوقت اللازم للتوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا والحصول على 100 مليون جرعة من هذا اللقاح قبل نهاية العام.



