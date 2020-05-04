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أخبار البلد

بلاش دي ولية شرانية.. روجينا لـ نجيب ساويرس حول دور فدوى

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:29 ص
نجيب ساويرس، روجينا
نجيب ساويرس، روجينا
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محمد بدران
كشف أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أن معظم مسلسلات رمضان بتركز علي ان الرجاله خاينين مع العلم أن الرجل يخون مع سيده، ليرد عليه ساويرس قائلًا: "ليه ما عندك روجينا فى مسلسل البرنس شغالة على اتنين إخوات "فتحى و ياسر".


وردت عليه روجينا: "بلاش فدوى يا بشمهندس دي وليه شرانية".


يذكر أن مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.

بلاش دي ولية شرانية.. روجينا لـ نجيب ساويرس حول دور فدوى
بلاش دي ولية شرانية.. روجينا لـ نجيب ساويرس حول دور فدوى
بلاش دي ولية شرانية.. روجينا لـ نجيب ساويرس حول دور فدوى
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