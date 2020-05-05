مصطفى يونس يكشف عن رأيه في عودة الدوري وبيان الأهلي

كشف مصطفى يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في إمكانية عودة الدوري الممتاز لهذا الموسم عقب التوقف الذي دام لـ50 يوما للحد من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد. تفشي





وأكد مصطفى يونس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدوري الممتاز أقرب للإلغاء خاصة في ظل فترة التوقف الطويلة مشددا أن دوري الموسم المقبل سيبدأ وقتها في ميعاده الطبيعي.





وأضاف مصطفى يونس أن دوري الموسم المقبل لابد وان يقام مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لإبعاد خطر كورونا مشددا أن على اللاعبين ارتداء الكمامات داخل الملعب وأن لا يتواجد على دكة البدلاء عدد كبير من اللاعبين.





أما بشأن بيان الأهلي الذي أصدر أول أمس فأكد أن كان ناديا يبحث عن مصلحته الشخصية ولكن قرار عودة الدوري من عدمه يخص السلطات المصرية فقط مشددا ان الأمر ليس هين وقرار عودة الدوري يجب دراسته بشكل كاف.





وكان أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.





جاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادي بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الادارة أول امس..ولخص النادي رؤيته في:-





- اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.