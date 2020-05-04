قبل ماتروح المرور اتبع هذه الإجراءات حتى لا تصاب بـ كورونا

بعد قرار وزارة الداخلة في استمرار العمل بكافة وحدات المررو تحت إطار خطط التعايش مع فيروس كورونا " كوفيد 19" يجب ان يلتزم المواطنون ببعض النصائح الهامة خلال زيارتك لوحدات المرور وذكل من أجل حمايتك وحماية عائلتك من فيروس كورونا وهي كالتالي :-

1-يجب ارتداء الكمامة على الانف والفم لمنع وصول الرزاز المتطاير من الوصول.

2-يجب ارتداء القفزات الطبية وتجنب ملامسة أي شئ داخل واحدة المرور.

3-يجب أن تضع مسافة بينك وبين أي شخص على الأقل 3 متر .

4-تجنب لمس الأنف والعيون والفم نهائيا داخل وحدة المرور.

5- استخدام قلم حبر شخصي وعدم استخدام قلم الآخرين.

6- تعقيم الورق والنقود بالماء والكحول وتعقيم اليد أيضا.

7- - عند العودة للمنزل، عليك ترك الحذاء خارجا وتعقيمه قبل الدخول.

8- غسل الوجه بالماء والصابون.

9- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 20 الي 30 ثانية.

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10- التخلص من الكمامات والقفازات فور خلعها بالطريقة الصحيحة.

11- تعقيم الموبايل بالكحول عند العودة أيضا.