AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل الاختيار الحلقة 10.. أحمد المنسي يلقن هشام عشماوي درسًا عن المشايخ

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:04 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
Advertisements
سعيد فراج
أثارت الحلقة العاشرة من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من عرضها عبر قناة ON E الفضائية، بعدما شهدت الحلقة تصاعدًا وإثارة في الأحداث. 

وفي أحد المشاهد حدث جدالًا بين أحمد المنسي (أمير كرارة)، وهشام عشماوي (أحمد العوضي)، فحاول الخير جذب الأول لأفكاره المتشدده، سائلًا إياه عن حبه للمشايخ، ليرد عليه «المنسي» بفطنه: «أي مشايخ؟ اللي دارسين وفاهمين وبيفكروا ألف مرة قبل ما يقولوا حاجة .. ولا اللي بيقولوا حلال وحرام زي صباح الخير؟». 

ملخص أحداث الحلقة العاشرة لمسلسل الاختيار 
عرضت قناة ON E الفضائية، عاشر حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

بدأت أحداث الحلقة العاشرة، بعودة الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) إلى شمال سيناء مقر جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، والبدء في تدريب عناصرهم على حمل السلاح، وشرح الاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية. 

يكتشف الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) أن هناك ضابطا آخر يدعى عماد، انضم مع هشام عشماوي إلى الجماعة الإرهابية، وأن هناك ضابطا آخر كان يقوم بتجنيد عدد من الضباط للجماعات الإرهابية، وتختتم أحداث الحلقة باستهداف سيارة بها عدد من رجال للقوات المسلحة. 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار 
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاختيار.. لحظة استشهاد المنسي والقبض على عشماوي تشعل الحلقة الأولى

الاختيار يجتاح تويتر بعد الحلقة الأولى.. قصة بطولة وخيانة

اتدفن بأفرولي.. لحظة استشهاد المنسي تدفع الاختيار للمقدمة

مسلسل الاختيار الحلقة 1.. الشهيد أحمد المنسي يتصدر التريند

مسلسل الاختيار الحلقة 3.. هشام عشماوي يلتحق بالجماعات الإرهابية والمنسي يسجل بطولته

مسلسل الاختيار الحلقة 3.. أحمد العوضي يدخل تريند تويتر

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة استئناف الدوري المصري.. فيديو

زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم مسلسل النهاية.. تفاصيل

أحدث اختبارين لاكتشاف فيروس كورونا في 24 ساعة.. صور

اغتصبه في أول يوم رمضان لمدة 3 أيام .. تفاصيل مقتل طفل الزاوية الحمراء على يد سائق توك توك

الحكومة الأفعانية تفرج عن 98 من سجناء طالبان بسبب كورونا

أمير مرتضى: الشحات بـ 5 ملايين دولار.. وأحمد زيزو بـ 200 ألف دولار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث اختبارين لاكتشاف فيروس كورونا في 24 ساعة.. صور

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور