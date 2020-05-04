مسلسل الاختيار الحلقة 10.. أحمد المنسي يلقن هشام عشماوي درسًا عن المشايخ

وفي أحد المشاهد حدث جدالًا بين أحمد المنسي (أمير كرارة)، وهشام عشماوي (أحمد العوضي)، فحاول الخير جذب الأول لأفكاره المتشدده، سائلًا إياه عن حبه للمشايخ، ليرد عليه «المنسي» بفطنه: «أي مشايخ؟ اللي دارسين وفاهمين وبيفكروا ألف مرة قبل ما يقولوا حاجة .. ولا اللي بيقولوا حلال وحرام زي صباح الخير؟».

ملخص أحداث الحلقة العاشرة لمسلسل الاختيار

عرضت قناة ON E الفضائية، عاشر حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة العاشرة، بعودة الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) إلى شمال سيناء مقر جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، والبدء في تدريب عناصرهم على حمل السلاح، وشرح الاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية.



