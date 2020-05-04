الأغرب.. منزل مهجور في السعودية يتحول إلى لوحة فنية.. صور

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وتداول المغردون صورًا لوجوه نساء رسمت بدقة عالية وقد زينت جدران المنزل المهجور على نطاق واسع عبر موقع تويتر.





وأزيلت جميع الرسومات باسم الرسام المجهول المشاهير «كلاخ» والمعروف بـ"بانكسي السعودية"، لاتخاذه الجدران كمعرض مشروع لعرض أعماله الفنية.





أثار المنزل المهجور إعجاب بل واستغراب رواد مواقع التواصل متسائلين حول سبب اتخاذ كلاخ من جدران المنازل المهجورة للرسم عليها.





لكنه كان قد أجاب مسبقًا في حوار مع إحدى الصحف بأنه يعتبر الجدران "معرضً مشرعًا دائمًا.. ولا يضايقه تخريب الناس فيما بعد لرسوماته، فهو يعتبر أياديهم مكملة لفن الشارع".









كانت اللوحات مرسومة بدقة وعناية فائقة، كما توزعت على جميع الجدران دون تكرار وباحتراف شديد، حيث بدت جميعها متناغمة من حيث الألوان وكذلك تعبيرات الوجوه.



