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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية الى 10801 حالة

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
/أ ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية بـواقع8 أشخاص اليوم الاثنين، وجميعهم من القادمين من الخارج، حيث لم تظهر أي حالة جديدة من الاصابة لانتقال العدوى داخليا.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن عدد الاصابات بكورنا المستجد سجل 10801 حالة بزيادة 8 حالات حتى منتصف ليلة يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ إلى أن عدد الاصابات الجديدة ظل أقل من 20 حالة لليوم الـ17 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي.

وذكرت أن جميع الاصابات الجديدة الثماني وسط الوافدين، اكتشفت 4 حالات منها خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، والـ4 الاخرى أثناء الحجر الذاتي في إنتشون وأولسان وكيونجي وإقليم جولا الجنوبي كل على حدة. ولم تسجل أي حالة إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محليا لليوم الثاني على التوالي.

وبلغ عدد حالات الوفاة 252 بزيادة حالتين جديدتين .

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 34 حالة خلال يوم الأمس ليرتفع الإجمالي إلى 9217 حالة. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 1332 شخصا.

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