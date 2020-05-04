بشرة خير.. خروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا

اعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي بجنوب الأقصر،واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة ، اليوم الاثنين ، عن شفاء وخروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.





واضافت أن الحالات غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع أطقم الأطباء والتمريض.

جدير بالذكر أن نسب الشفاء في مستشفى العزل الصحي بإسنا من أكبر نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.

أجرى وكيل صحة الاقصر جولة تابع خلالها مدي التزام الفرق العاملة بمبني المدينة الشبابية بمدينة الطود والمخصص كمستشفى عزل بالإجراءات الوقائية وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والغذائية، كما باشر أعمال التطهير والتعقيم التي يتم القيام بها دوريًا للمبنى.





وتفقد عبد الجواد برفقة عدد من قيادات المديرية وأطباء الوقاية وفرق الترصد غرف العزل واطمأن علي سلامة المصابين وتماثلهم للشفاء واستعدادهم للخروج في حالة ثبوت سلبية التحاليل التي يتم القيام بها عدة مرات للتأكد من شفاء المصاب بشكل كامل.





كان قد تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر توافر كافة المستلزمات الوقائية من كمامات وماسكات وقفازات وبدل واقية ومطهرات ، وأغذية ووجبات طعام وحذر من تقصير أفراد العمل في أداء مهامهم على الوجه الأمثل.





كان ذلك خلال جولاته اليومية على مستشفيات العزل للاطمئنان علي سلامة المصابين وسلامة الفرق الطبية والعاملين بمستشفى العزل.







