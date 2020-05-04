AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بشرة خير.. خروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:51 ص
الحجر الصحي بمستشفى
الحجر الصحي بمستشفى اسنا
Advertisements
شمس يونس

اعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي  بجنوب الأقصر،واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة ، اليوم الاثنين ، عن شفاء وخروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية. 


واضافت أن الحالات غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع أطقم الأطباء والتمريض.

 

جدير بالذكر أن نسب الشفاء في مستشفى العزل الصحي بإسنا من أكبر نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.

 

أجرى وكيل صحة الاقصر جولة تابع خلالها مدي التزام الفرق العاملة بمبني المدينة الشبابية بمدينة الطود والمخصص كمستشفى عزل بالإجراءات الوقائية وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والغذائية، كما باشر أعمال التطهير والتعقيم التي يتم القيام بها دوريًا للمبنى. 

وتفقد عبد الجواد برفقة عدد من قيادات المديرية وأطباء الوقاية وفرق الترصد غرف العزل واطمأن علي سلامة المصابين وتماثلهم للشفاء واستعدادهم للخروج في حالة ثبوت سلبية التحاليل التي يتم القيام بها عدة مرات للتأكد من شفاء المصاب بشكل كامل.

كان قد تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر توافر كافة المستلزمات الوقائية  من كمامات وماسكات وقفازات وبدل واقية ومطهرات ، وأغذية ووجبات طعام وحذر من تقصير أفراد العمل في أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

كان ذلك خلال جولاته اليومية على مستشفيات العزل للاطمئنان علي سلامة المصابين وسلامة الفرق الطبية والعاملين بمستشفى العزل. 


بشرة خير.. خروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا
بشرة خير.. خروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا
بشرة خير.. خروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا
بشرة خير.. خروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا
بشرة خير.. خروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا
بشرة خير.. خروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا
بشرة خير.. خروج ١٧ حالة من مستشفي عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. خروج مستمر للمتعافين من كورونا من مستشفيات العزل.. وصور لتوثيق رحلة العلاج

شفاء 4 حالات إصابة بـ كورونا فى مستشفى عزل إسنا

بشرى .. شفاء 5 حالات من كورونا وخروجها من مستشفى عزل الأقصر

أمل جديد ضد كورونا.. تعافي ١٣ حالة بمستشفي عزل إسنا بالأقصر

بينهم أم ومولودها.. خروج 14 متعافى من كورونا بمستشفى عزل إسنا

شفاء حالتي كورونا بمستشفى عزل إسنا

ترشيحاتنا

الحكومة الأفعانية تفرج عن 98 من سجناء طالبان بسبب كورونا

اعترفات المتهمين بسرقة رواد البنوك: بنعمل نفسنا أغمي علينا ونسرق الضحية.. وقاضي المعارضات يجدد حبسهم

فيديوجراف.. حقيقة زواج اللاعب أحمد المحمدي من فتاة إنجليزية

حكاية فتاة تمارس الرذيلة في نهار رمضان.. وتستقطب راغبي المتعة عن طريق الفيسبوك

هل يمكن إعادة فتح المساجد بعد إعلان الأزهر بث صلاة التراويح.. البرلمان يجيب

زوال فيروس كورونا في 19 رمضان .. حديث نبوي يثير الجدل بين الفلك والشرع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية

بجاكيت كاجوال مميز.. نادية الجندي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

أعراض تشبه الكورونا.. علامات تنذر بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية