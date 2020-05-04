نجم النصر السعودي يغادر الحجر الصحي

غادر أحمد موسى نجم النصر السعودي ومنتخب نيجيريا، الحجر الصحي بأحد فنادق بلاده، بعد قضاء 14 يومًا عقب عودته من السعودية كإجراء وقائي.





وكتب اللاعب النيجيري عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "أشكر أصدقائي، وعائلتي، واللاعبين، على الدعم الكامل خلال فترة العزل الصحي، لقد كانت تجربة جيدة".











وأضاف: "أطلب منكم البقاء في منازلكم قدر المستطاع، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الحكومة والجهات الصحية، يمكننا القضاء على الفيروس والعودة إلى حياتنا الطبيعية، شكرًا للجميع".









