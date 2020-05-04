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الفنادق جاهزة للتشغيل.. السياحة توضح الافتتاح المشروط واجراءاته

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:06 ص
الدكتور خالد العناني،
الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إنهم عكفوا الفترة الماضية على الاطمئنان على المنشآت السياحية والفندقية من حيث عمليات التطهير والتعقيم، موضحة أنه تم الانتهاء من عملية التعقيم الكامل لكل الفنادق السياحية المصرية يوم 24 إبريل الماضي.

 

وتابعت الدكتورة غادة شلبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن التعقيم يكون باشتراطات خاصة، وتتولى وزارة السياحة الإشراف عليها، مؤكدة أن الفنادق جاهزة الآن لإعادة افتتاحها بالالتزام بالإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

 

واكدت على أن كل الفنادق جاهزة للافتتاح مرة أخرى ولكن بشكل مشروط من خلال اتباع الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وأوضح الوزير أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
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