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خالد العناني يكشف خسائر قطاع السياحة بسبب كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:35 ص
وزير السياحة خالد
وزير السياحة خالد العناني
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، إنه تم اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن.


وأضاف "العناني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، "الفنادق ستستقبل نزلاء بنسبة 25%.. ومن تثبت جديته يسمح له برفعها لـ50%".


وأوضح الوزير، أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.


وكشف وزير السياحة والآثار، عن حجم خسائر قطاع السياحة بسبب كورونا، مؤكدا "إيرادات السياحة مليار دولار شهريا"، متابعا "لا نعلم متى ستنتهي الأزمة، ولا أستطيع الجزم بحجم الخسائر".


وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل  الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

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