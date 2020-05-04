تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمناطق الصناعية بالشرقية

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، تشكيل لجنة عليا برئاسته؛ لاتخاذ ومتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" بالمدن الصناعية في كل من : الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان وبلبيس، وإلزام جميع أصحاب الشركات والمصانع بتوفير كافة المستلزمات الوقائية للعمال ، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.





وكان المحافظ قد قام بجولة ميدانية مفاجئة، اليوم الإثنين على مصانع مدينة العاشر من رمضان للتأكد من التزام أصحاب المنشآت الصناعية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" والحفاظ على صحة وسلامة العمال.





ووجه المحافظ بالمرور الدوري على المنشآت الصناعية ، وإلزام العاملين بها بارتداء الكمامات والقفازات الواقية ، ومراعاة المسافات البينية، وعدم التهاون مع أصحاب المصانع غير الملتزمين خلال تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد التي تتطلب تحقيق التوازن بين عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة وسلامة العمال.



