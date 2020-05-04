دراسة تحذر من السهر ليلا وتجاوز موعد النوم.. يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن السهر ليلًا وتجاوز موعد النوم المعتاد من الممكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري وأمراض القلب، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "التليجراف" البريطانية.





وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن الذهاب إلى الفراش بعد دقيقة واحدة من موعدك المعتاد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على معدل ضربات القلب أثناء الراحة ويستمر في اليوم التالي؛ وقد تفسر نتائج الدراسة أيضًا السبب وراء معاناة عمال المناوبات أو العاملين بنظام الورديات غير المنتظمة من تردي الصحة.





ومن المعروف أن العلماء والباحثين دائمًا ما يشددون على أهمية عادات النوم الصحية ويوصون بالنوم لمدة 7 ساعات على الأقل كل ليلة، وربطت دراسات علمية بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية متعددة؛ والآن تشير دراسة حديثة إلى أن الذهاب إلى الفراش في الوقت المحدد يمكن أيضًا أن يكون له تأثير على صحتك.





وأوضح تقرير الصحيفة أن باحثين في جامعة "نوتردام" بولاية "إنديانا" الأمريكية قاموا بدراسة العلاقة بين انتظام وقت النوم ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتوصلوا إلى أن الأشخاص الذين توجهوا للفراش بعد حوالي 30 دقيقة من موعد نومهم المعتاد أظهروا ارتفاعًا ملحوظًا في معدل ضربات القلب أثناء الراحة، والذي استمر في اليوم التالي.





ونقلت الصحيفة عن "نيتش تشاولا"، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة قوله: "نحن نعلم بالفعل أن زيادة معدل ضربات القلب أثناء الراحة يعني زيادة المخاطر على صحة القلب والأوعية الدموية".





وتابع موضحًا أنه تبين من خلال الدراسة أنه حتى إذا نام الفرد لمدة سبع ساعات كل ليلة، لكن دون الخلود للنوم في نفس التوقيت كل ليلة، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل ضربات القلب أثناء النوم واستمرار ذلك في اليوم التالي.





جدير بالذكر أن "تشاولا" وفريقه قاموا بتحليل بيانات تم جمعها من 557 طالبًا جامعيًا عبر أجهزة لاسلكية قابلة للارتداء تعمل على تتبع الأنشطة البدنية ومعدل ضربات القلب، وذلك على مدار أربع سنوات.





وأشار الباحث إلى أنه كان من المفاجئ أيضًا بالنسبة إليه ولفريقه أن الذهاب للفراش في وقت مبكر عن موعد النوم المعتاد أدى بدوره إلى ظهور مؤشرات لزيادة معدل ضربات القلب أثناء الراحة، مضيفًا أن الذهاب للنوم قبل 30 دقيقة من الموعد المعتاد له تأثير ضئيل، إلا أنه في حال تجاوزت المدة نصف ساعة فقد يؤثر ذلك بشكل ملحوظ على معدل ضربات القلب.



