آمال ماهر تحيى حفلا أمام الأهرامات بدون جمهور.. تفاصيل

تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة أول حفل غنائي لها بدون جمهور وهو حفل أكوستك (Unplugged) من أمام الأهرامات، ومن المقرر أن يقام الحفل بعد انتهاء شهر رمضان.





ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى ولكن من المتوقع أن يتم نقل الحفل بشكل مباشر على واحدة من أكبر القنوات الفضائية في الوطن العربي بالإضافة إلى بثه على الإنترنت.





وكانت تصدرت الفنانة آمال ماهر تريند العديد من المواقع والمنصات مثل يوتيوب وجوجل وتويتر بعد طرحها لأحد أغنياتها بعنوان "اللي قادرة" وهي أغنية مسلسل "ليه لأ".





كما أصبحت الأغنية حديث مواقع السوشيال ميديا وخاصة النساء الذين علقوا على قوة كلمات الأغنية ومدى قوة صوت آمال ماهر. وقالت آمال ماهر: "اللي قادرة أغنية تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح وسعيدة منذ انطلاق الأغنية بردود الأفعال التي وصلت لي من تعليقات الجمهور".



