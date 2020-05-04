إذاعة القرآن الكريم تبث برنامج في رحاب القرآن الكريم لوزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أن إذاعة القرآن الكريم بث برنامج: "في رحاب القرآن الكريم"، الذى يقدمه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يوميًّا وذلك بدءا من الجمعة المقبل.









وقالت الوزارة، إن إذاعة البرنامج تأتى فى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة "إذاعة القرآن الكريم".





والبرنامج يجمع بين مقدمة قرآنية بصوت الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد،حول موضوع كل حلقة على حدة ، ثم التناول الموضوعي لإحدى القضايا الموضوعية فى رحاب القرآن الكريم في أسلوب عصرى ميسر، و تختم كل حلقة بابتهالات مختارة من ابتهالات الشيخ الراحل سيد النقشبندى، البرنامج من إخراج عبير الليثى.





كما أعلنت وزارة الأوقاف مواصلة إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص اليوم الاثنين 11 من رمضان 1441هــ ، حيث يؤم صلاة العشاء الشيخ السيد محمد عبد القادر علي أحد أئمة المسجد ، ويؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ الطبيب أحمد نعينع وبنفس ضوابط بثها أمس الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3/5/2020م .





وقالت وزارة الأوقاف أنها تواصل اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إلينا منها ، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد ، حفاظًا على الجميع .