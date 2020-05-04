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ما أسباب انخفاض السكر في شهر رمضان

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:32 م
اتخفاض السكر
اتخفاض السكر
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آلاء حسن
تحصل بعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي، لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضراوات بشكل يومي، وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.


وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أسباب إنخفاض السكر في شهر رمضان، ويعد هبوط سكر الدم من المشكلات الصحية الشائعة خلال شهر رمضان، وقد تصيب مرضى السكري وكذلك الأشخاص الطبيعيين، كما أن أعراض انخفاض السكر قد تحدث خلال اليقظة أو أثناء النوم.


وتابعت سهام سوقية، أن انخفاض سكر الدم هي حالة تحدث عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الجسم، ويعد السكر منخفضًا إذا كان أقل من 70 مليغرامًا لكل ديسيلتر في الدم، وإن انخفاض السكر لهذا الحد أو أقل قد يؤذي الجسم، يمكن أن يصيب هبوط السكر الأشخاص الأصحاء نتيجة الجوع الشديد والإجهاد البدني الكبير، كالرياضة قبل الإفطار وغير ذلك من مجهد ولكنه أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري.

وأردفت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أن أهم عوامل انخفاض السكر :

- عدم تناول وجبة السحور
- طول ساعات الصيام
- الجهد البدني الشديد خلال ساعات النهار كالرياضة قبل الإفطار
- الأعمال التي تحتاج مجهود عال 
- تناول جرعة زائدة من الإنسولين أو أدوية السكري.

وأضافت، أن الأعراض التي تشير إلى انخفاض مستوى السكر في الدم :

- تمثل القلق والتوتر
- الدوخة الرعشة
- تسارع نبضات القلب أو الخفقان
- التعرق
- الشعور بالجوع
- تغير في الوعي
- قد تؤدي للغيبوبة والتشنجات ووللوفاة




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