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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف الطالبية لـ 2 يونيو

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية لجلسة 2 يونيو.

القضية وقعت أحداثها فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر.

 وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
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