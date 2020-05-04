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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عزلا منزليا بقرية لمتابعة الالتزام بالوقاية من كورونا |شاهد

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:51 م
عزل جزئي بالمنوفية
عزل جزئي بالمنوفية
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مروة فاضل
أجرى  اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية ، تفقد خلالها عددا من  منازل أسر العزل المنزلى بقرية ميت عافية التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم لتقديم كافة أوجه الإحتياجات والمتطلبات الضرورية وكذا التأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا. 

رافق أبو ليمون، محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

يأتى هذا فى إطار خطة محافظة المنوفية لدعم  تلك الأسر وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.


ووزع المحافظ  كراتين تضم مواد غذائية بالإضافة إلى مطهرات وكمامات طبية على أسر العزل المنزلى بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف بجانبهم فى تلك الظروف الراهنة فى ظل تداعيات إنتشار كورونا المستجد ، مؤكدًا دعمه المستمر للأسر الأولي بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا ، موضحًا إستمرار المتابعة الدورية لتلك الأسر للإطمئنان عليهم والوقوف على مدى صحتهم وتلبية إحتياجاتهم.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة ربوع المحافظة وخاصة المناطق التي تم رصد بها إصابات وإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل المنزلى  للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين.


محافظ المنوفية يتفقد عزلا منزليا بقرية لمتابعة الالتزام بالوقاية من كورونا |شاهد
محافظ المنوفية يتفقد عزلا منزليا بقرية لمتابعة الالتزام بالوقاية من كورونا |شاهد
محافظ المنوفية يتفقد عزلا منزليا بقرية لمتابعة الالتزام بالوقاية من كورونا |شاهد
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