تعرف على أسباب انخفاض ضغط الدم

يعد انخفاض ضغط الدم أحد المشاكل الطبية التى تؤثر على كفاءة وحيوية معظم أعضاء جسم الإنسان، حيث ينخفض تدفق الدم لأجزاء الجسم.









ينقسم انخفاض ضغط الدم لنوعين رئيسيين الأول لا خوف منه ويكون بشكل طارئ ويسجل انخفاضا طفيفا ، والآخر يكون بشكل متكرر أو مستمر ويسجل قراءات شديدة الانخفاض.









وذكر موقع " webmd" أن سبب انخفاض ضغط الدم ليس معروفا دائما ولكن بصفة عامة هناك مجموعة من الأسباب التى تؤدى لانخفاضه، أبرزها:





•الحمل

•مشاكل هرمونية مثل قصور الغدة الدرقية أو مرض السكري أو انخفاض نسبة السكر في الدم .





•بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.





•بعض الأدوية وصفة طبية مثل الخاصة بعلاج ارتفاع ضغط الدم ، الاكتئاب أو مرض باركنسون.





•سكتة قلبية.





•عدم انتظام ضربات القلب (إيقاعات القلب غير الطبيعية) .





•اتساع أو تمدد الأوعية الدموية.





• الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.





• مرض الكبد.



