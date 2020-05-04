بعد إقرار الطوارئ 3 أشهر.. رفع جلسات مجلس النواب إلى 17 مايو

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ووافق المجلس اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد، وكذلك قانون تنمية موارد الدولة والذي يقضي بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات.

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عنالجلسة العامة للبرلمان، بعد إقرار 50 مادة من أصل 241 مادة عدد مواد مشروع قانون البنك المركزي.ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 مايو الجاري، لاستكمال ما تبقى من جدول الأعمال.