بريطانيا تسجل 288 وفاة و3986 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجلت بريطانيا 288 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 28.734 شخصا.





فيما وصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 190.585 شخصا، بينهم 13.258 لا يزالون في المستشفى، وذلك بعد تسجيل 3986 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





إلى ذلك، ذكر تقرير إعلامي صادر اليوم الاثنين أن الحكومة البريطانية تتعرض حاليا إلي ضغوط متزايدة من أجل تحديد موعد لإعادة فتح الاقتصاد ، رغم ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا داخل المملكة بما قد يتجاوز أعداد الوفيات التي شهدتها إيطاليا، أشد دول القارة الأوروبية تضررا من الوباء.





وأشار تقرير شبكة "سي إن بي سي " الأمريكية إلى أنه بالاخذ في الاعتبار أن تفشي فيروس كورونا في بريطانيا بدأ متأخرا عن إيطاليا بقرابة أسبوع أو أسبوعين، فقد يعزز ذلك من احتمالات أن معدل وفيات كورونا بين البريطانيين سيتجاوز بكثير ما شهدته ايطاليا.





ولفت تقرير الشبكة الأمريكية إلي أنه برغم الصورة القاتمة حول معدل الوفيات ، تكتسب الدعوات المطالبة للحكومة البريطانية بالإعلان عن استراتيجية رفع قيود كورونا زخما واسعا في الفترة الأخيرة الي جانب دعوات لوضع خطة بشأن استئناف العمل بالمدارس ، في وقت تشهد أجزاء كبيرة من أوروبا والولايات المتحدة بدء اجراءات رفع قيود الاغلاق والعزل .





وأشار الي أنه ثمة توقعات متنامية حول اعتزام الحكومة البريطانية إعادة تشغيل مدارس المرحلة الابتدائية بحلول الأول من يونيو المقبل، فيما أكد مايكل جوف ، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء بورس جونسون سيكشف خلال الأسبوع الجاري عن تصوره حول موعد وكيفية العودة استئناف العمل مع ضمان سلامة المواطنين .





وجدد المسؤول البريطاني تأكيده على أن خطة تشغيل الاقتصاد مرهونة بعدة عوامل على رأسها تراجع أعداد الاصابات وحصيلة الوفيات اليومية بشكل ثابت وضمان أن النظام الصحي لديه ما يكفي من معدات وأدوات لمكافحة المرض الي جانب التيقن من تلاشي احتمالات اندلع انتكاسة أو موجة ثانية من عدوى كورونا .