تخلصوا منها نهائيا .. أسباب غير متوقعة لتراكم دهون البطن في رمضان





تعتبر دهون البطن من أكثر المشاكل المؤرقة التي يصاب بها الكثير من الأشخاص نتيجة إتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة، حيث إن دهون البطن بخلاف أنها تعطي شكلا غير محبذ للجسم، إلا أنها علامة على الإصابة بالأمراض المزمنة مع مرور الوقت.





وقال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أنه على الرغم من أن صيام شهر رمضان المبارك يعد فرصة كبيرة للتخسيس واكتساب الوزن المثالي، إلا أن هناك بعض العوامل التي يتم إتباعها دون وعي أو اهتمام وتؤدي إلى انجذاب الدهون إلى منطقة البطن.









وأوضح الشريف، أن الاهتمام بتناول الطعام الصحي، مع عدم الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية لن يكون له أي دور إيجابي، فتناول وجبة من الفطور الدسم والمقالي على معدة فارغة بعد الصيام لعدة ساعات طوال اليوم من شأنه أن يسبب تراكم الدهون في منطقة البطن ما لم تصاحب هذه الوجبة ممارسة تمارين رياضية، أو على الأقل رياضة المشي الخفيف.





وتابع الشريف في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، انه من المهم طوال شهر رمضان إتباع العادات الصحية والابتعاد عن العادات الخاطئة، و وتابع الشريف في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، انه من المهم طوال شهر رمضان إتباع العادات الصحية والابتعاد عن العادات الخاطئة، و الوجبات السريعة







