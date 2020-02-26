بأقل مجهود .. تخلصي من دهون البطن للأبد

مشروب القرفة والكمون





المقادير لتحضير المشروب ..





شريحتين ليمون بالقشر

كوب ماء مغلي

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة قرفة

ملعقة صغيرة كمون مطحون





طريقة التحضير للمشروب

توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي ويطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.









مشروب التفاح والتمر





مكونات المشروب





½ ثمرة من التفاح

1 كوب حليب

حبة تمر

ملعقة كبيرة من بذور الكتان





كيفية التحضير للمشروب





فى وعاء يقطع التفاح والتمر ثم يوضع داخل الخلاط، ثم يضاف الحليب ويصب العصير داخل كوب ثم يضاف له ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة ويمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا لمدة 30 يوما وستدهشين بالنتيجة.