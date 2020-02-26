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مرأة

بأقل مجهود .. تخلصي من دهون البطن للأبد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:02 ص
دهون البطن
دهون البطن
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لمياء الياسين
أوشك الشتاء على الانتهاء وأكتسبت بالفعل الكثير من الكيلوجرامات الزائدة يمكنك التخلص من الدهون الزائدة وحرق الدهون بسرعه غير متوقعه 
عن طريق تطبيق الثلاث حيل التالية لحرق الدهون يقدمها موقع برايت سايد 


 مشروب القرفة والكمون

المقادير لتحضير المشروب ..

شريحتين ليمون بالقشر
كوب ماء مغلي
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ربع ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة كمون مطحون

طريقة التحضير للمشروب 
توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي ويطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.


مشروب التفاح والتمر

مكونات المشروب

½ ثمرة من التفاح
1 كوب حليب
حبة تمر
ملعقة كبيرة من بذور الكتان

كيفية التحضير للمشروب

فى وعاء يقطع التفاح والتمر ثم يوضع داخل الخلاط، ثم يضاف الحليب ويصب العصير داخل كوب ثم يضاف له ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة ويمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا لمدة 30 يوما وستدهشين بالنتيجة.
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