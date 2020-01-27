نوع مهمل من البذور يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة

فوائد عديدة لتناول بذور الكتان أبرزها حرق الدهون وإنقاص الوزن إليك مشروب طبيعى يقدمه موقع بولد سكاى الهندى يعتمد على تناول بذور الكتان بجانب مكونات أخرى





مكونات المشروب بذر الكتان ..





1 ملعقة شاي بذور الكتان المطحون طازجًا

1 ملعقة عصير الليمون

نصف كوب ماء دافئ





طريقة تطبيق مشروب بذر الكتان ..





فى وعاء يتم مزج المكونات وغليها لدقائق ثم يتم تصفيته يقلب جيدًا يمكنك شرب هذا مرة واحدة في اليوم إلى مرتين وستدهشين بالنتيجة والتخلص من الكرش بسرعه لن تتوقعينها





يمكنك تناول بذور الكتان مع اللبن وذلك عن طريق تحميصها ثم سحقها لمدة 5-7 دقائق وإضافتها إلى اللبن. تخلط بشكل صحيح وتناول كوب من إلى كوبين على مدار اليوم قبل الذهاب إلى السرير.



