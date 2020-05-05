إنجي علاء عن الروبوت زين في مسلسل النهاية: هيعمل من الناس شوربة.. شاهد

علقت الفنانة إنجي علاء على اشتعال أحداث مسلسل النهاية ؛ بعد تحول الروبوت "زين" إلى إنسان آلي غير مسالم.



ونشرت إنجي علاء صورها لها مع زوجها الفنان يوسف الشريف من كواليس مسلسل النهاية وعلقت عليها "‏كل الناس كانوا عايزين الروبوت يعمل لهم الشوربة، ما كانوش يعرفوا انه هيعمل منهم هم شوربة".



وتابعت "ألف مبروك يا حبيبي مكسر الدنيا الحمد لله ‎#النهاية ‎#يوسف_الشريف".



ورد الفنان يوسف الشريف قائلا "‏‎يا حبيبتي الله يبارك فيكي ، مبروك عليكي انتي كمان، حامله شغل هايل كالمعتاد".





وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي

