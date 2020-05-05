AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجي علاء عن الروبوت زين في مسلسل النهاية: هيعمل من الناس شوربة.. شاهد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:54 ص
إنجي علاء ويوسف الشريف
إنجي علاء ويوسف الشريف
Advertisements
مصطفى كرم

علقت الفنانة إنجي علاء على اشتعال أحداث مسلسل النهاية ؛ بعد تحول الروبوت "زين" إلى إنسان آلي غير مسالم.

ونشرت إنجي علاء صورها لها مع زوجها الفنان يوسف الشريف من كواليس مسلسل النهاية وعلقت عليها "‏كل الناس كانوا عايزين الروبوت يعمل لهم الشوربة، ما كانوش يعرفوا انه هيعمل منهم هم شوربة".

وتابعت "ألف مبروك يا حبيبي مكسر الدنيا  الحمد لله ‎#النهاية ‎#يوسف_الشريف".

ورد الفنان يوسف الشريف قائلا "‏‎يا حبيبتي الله يبارك فيكي ، مبروك عليكي انتي كمان، حامله شغل هايل كالمعتاد". 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتى اللى طلبتى الطلاق... لقاء الخميسى تشارك جمهورها بفيديو جديد

بـ ملابس شتوية.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

صورة جديدة لـ يوسف الشريف وإنجي علاء من كواليس مسلسل النهاية

لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بأغنية لـ إليسا.. شاهد

عمرو عبد الجليل يعلق على تصرفات الربوت زين: الظاهر أنا زودت هرمونات المحن

اللت والعجن لسه بخير.. ياسمين علي تعلق على صورتها من مسلسل النهاية.. شاهد

ترشيحاتنا

أروى في مرمى سهام النقد بسبب بنطلونها في مقلب محمد الشناوي مع رامز جلال.. شاهد

استشارة.. تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي.. فيديو

زاهي حواس: 3 معابد أثرية أسفل سوبر ماركت بالمطرية.. ويكشف علاقة لعنة كليوباترا بعدم اكتشاف مقبرتها

طبيب فرنسي يوضح الوقت الذي بدأ فيه ظهور فيروس كورونا

زد تنفي رعايتها لاتحاد الكرة بدلًا من برزنتيشن

بضوابط صارمة.. دولة عربية تقرر فتح المساجد لصلاة الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

بإطلالة محتشمة.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذه العباءة

تعرف على حكاية بداية المسحراتى من الإذاعة المصرية ومراحل ارتباطه بشهر رمضان