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مرأة

طريقة عمل كشري بالكبدة الإسكندراني .. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:59 ص
كشري
كشري
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة جديدة ومبتكرة لعمل " كشري بالكبدة الإسكندراني " بمذاق لا يقاوم ومشهي وجديد لعمل الكشري على غير المالوف .
 
مقادير كشري بالكبدة الإسكندراني

نصف كيلو كبدة قطع 
50 جرام دهن مفروم زيت نباتى 
2 ثمرة فلفل حار مفروم 
8 فص ثوم مفروم
 ملح فلفل أسود 
شطة ناعمة 
ملعقة كبيرة كمون ناعم 

الدقة

ماء 
سلق وكمبوت الحمص 
ملح فلفل أسود 
عصير ليمون 
ثوم مهروس 
خل 
مكرونة مقصوصة مسلوقة 
مكرونة سباجيتي مسلوقة 
أرز مصري 
شعرية 
1 و نصف كوب حمص الشام مسلوق 
1 و نصف كوب عدس بجبة مسلوق 
صلصة كشري 

طريقة تحضير كشري بالكبدة الإسكندراني

* تشوح الكبدة مع الدهن فى الزيت على النار

* يضاف الثوم والفلفل الحار والكمون والشطة والملح والفلفل الأسود

* يقلب الخليط على النار حتى النضج

الدقة

* تخلط كل المكونات معًا

* يوضع في طبق التقديم المكرونة والأرز والعدس والشعرية والحمص

* يضاف على الوجه خليط الكبدة والصلصة والدقة

* يقدم الكشري
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