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رياضة

فتح الله: بيراميدز ولد كبيرا وسعيد بتجربتي معه.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أشاد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق ومدرب عام بيراميدز الحالي، بتجربته مع بيراميدز في الموسم الجاري.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بيراميدز وُلد كبيرًا وقدم مستويات رائعة مع أول مواسمه في ثوبه الجديد".

وواصل:" سعيد بتجربتي مع بيراميدز، ولست متفقًا مع من يتحدثون عن انخفاض مستوى الفريق في الموسم الجاري، أرى بيراميدز في مكانة كبيرة جدًا مقارنةً بكثير من الأندية".

وأوضح:" قبل فترة التوقف بلغنا نصف نهائي الكونفدرالية وربع نهائي كأس مصر وكنا ننافس على لقب الدوري أيضًا، ولدينا هدف في معانقة لقب هذا الموسم حال استكماله".
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